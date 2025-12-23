Prima pagina

Il Mattino: "Li abbiamo fatti Neres"

Il Mattino: "Li abbiamo fatti Neres"
Oggi alle 00:50Notizie
di Davide Baratto

"Li abbiamo fatti Neres", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, dedicando l'apertura al trionfo della squadra di Antonio Conte nel segno di David Neres. Il sommario: "Festa azzurra. Un Napoli devastante trascinato dal brasiliano surclassa il Bologna e conquista la Supercoppa a Riad". Di seguito la prima pagina integrale.