Prima pagina Il Mattino: "Napoli, difesa bunker: neanche con Spalletti la porta così al sicuro"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla difesa del Napoli, capace di incassare solo 9 reti in campionato finora: "Napoli, difesa bunker: neanche con Spalletti la porta così al sicuro". In taglio alto l'intervista al secondo storico di Antonio Conte, Alessio: "Idee e talento la sua ricetta vincente". Di seguito la prima pagina integrale.