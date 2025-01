Prima pagina Il Mattino: "Napoli, top in Europa: dopo il Liverpool è il club con più punti"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli capolista in prima pagina: "Napoli, top in Europa: dopo il Liverpool è il club con più punti". In taglio alto spazio alla scomparsa del giornalista sportivo Rino Tommasi: "Addio a Rino Tommasi, è stato il cantore del grande tennis e del pugilato". In apertura il ritorno in Italia della giornalista italiana arrestata in Iran, Cecilia Sala: "Cecilia, incubo finito". Di seguito la prima pagina integrale.