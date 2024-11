Prima pagina Il Mattino: "Napule è in vetta"

"Roma sconfitta, decide Lukaku: azzurri di nuovo primi. Brividi al Maradona per l'inedito di Pino".

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro la Roma che riporta gli azzurri al primo posto in classifica sotto le note di Pino Daniele: "Napule è in vetta. Roma sconfitta, decide Lukaku: azzurri di nuovo primi. Brividi al Maradona per l'inedito di Pino". In taglio alto spazio al trionfo in Coppa Davis dell'Italia: "Sinner non sbaglia mai: per l'Italia del tennis storica doppietta in Davis". Di seguito la prima pagina integrale.