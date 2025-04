Foto Il Mattino: "Riecco la vetta"

"Riecco la vetta", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, celebrando il successo in trasferta degli azzurri di Conte che sono tornati almeno momentaneamente in testa alla classifica. Il sommario: "McTominay stende il Monza e il Napoli aggancia l'Inter, oggi in campo a Bologna". Di seguito la prima pagina integrale.