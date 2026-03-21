Prima pagina
Il Mattino: "Scott, basta la parola"
"Il Napoli batte il Cagliari con il gol dello scozzese e torna al secondo posto. Scavalcato il Milan che va in campo oggi".
Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Cagliari che porta gli azzurri momentaneamente al secondo posto a -6 dall'Inter: "Scott, basta la parola. Il Napoli batte il Cagliari con il gol dello scozzese e torna al secondo posto. Scavalcato il Milan che va in campo oggi".
In taglio alto spazio alle dichiarazioni di Ciro Ferrara, escluso dal 'Dream Team' raffigurato sul murales all'esterno del Maradona: "Murale al Maradona, l'amarezza di Ferrara: "Io vincente e escluso". Di seguito la prima pagina integrale.
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