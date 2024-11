Prima pagina Il Mattino: "'Sono pronto per la Roma'. Sorriso Lukaku, sollievo Conte"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio a Romelu Lukaku, che dovrebbe essere disponibile per la sfida di domenica prossima contro la Roma: "'Sono pronto per la Roma'. Sorriso Lukaku, sollievo Conte". In apertura il trionfo di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino: "Sinner oltre lo sport: è l'Italia che vince". In taglio alto spazio alla Nazionale italiana battuta a San Siro 3-1 dalla Francia: "Calcio, l'Italia delude: sfumato il primo posto nel girone di Nations". Di seguito la prima pagina integrale.