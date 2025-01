Prima pagina Il Mattino: “United in silenzio ma il Napoli non allenta il pressing su Garnacho”

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in taglio alto al mercato del Napoli e alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia: “United resta in silenzio ma il Napoli non allenta il pressing su Garnacho. Il club ha alzato l’offerta a quasi 57 milioni”. Di seguito la prima pagina integrale.