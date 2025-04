Prima pagina Il Mattino: "Vai mo'"

"Vai mo'", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, sottolineando che sia questo il momento in cui gli azzurri devono mantenere il passo per conquistare il tricolore. Il sommario: "La corsa Scudetto del Napoli. L'orgoglio della squadra, le emozioni di una città". In spalla ancora si legge, facendo riferimento al decimo posizionamento dello scorso anno: "La scalata. Dalla disfatta alla vetta: la svolta in otto mesi". Di seguito la prima pagina integrale.