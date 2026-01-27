Prima pagina

Il Mattino: "Voglia di Champions"

di Davide Baratto

"Voglia di Champions", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, alla vigilia del match cruciale per gli azzurri per proseguire il cammino europeo. Il sommario: "Domani il Chelsea, serve una vittoria per approdare ai playoff". Di seguito la prima pagina integrale.