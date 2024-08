Il Modena ingaggia la bestia nera del Napoli: si attende l'annuncio ufficiale per Defrel

vedi letture

Nel pomeriggio ha svolto una prima sgambata allo Zelocchi sotto gli occhi attenti dello staff canarino.

Colpo di mercato per il Modena, primo avversario del Napoli in stagione in Coppa Italia, che ha concluso positivamente la trattativa per portare in gialloblù Gregoire Defrel. Oggi l’ex Sassuolo, vera bestia nera del Napoli: 5 gol in 13 partite contro il Napoli in carriera, vittima preferita dell'attaccante, era in città per firmare il contratto biennale che lo legherà al club emiliano.

Nel pomeriggio ha svolto una prima sgambata allo Zelocchi sotto gli occhi attenti dello staff canarino. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio ufficiale, ma Defrel (oltre 270 presenze in massima serie) si può considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Modena. A riportarlo è il portale Parlandodisport.