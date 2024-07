Il Monza saluta Anastasio: l'ex azzurro ha già l'accordo con un altro club

Rientrato dalla Casertana, dove nella passata stagione ha collezionato 39 presenze con due reti, il laterale mancino Armando Anastasio è pronto a salutare il Monza, questa volta in via definitiva.

Arrivato nel 2019 dal Napoli infatti il classe ‘97 ha vestito la maglia dei biancorossi con continuità solo nei primi due anni, collezionando 48 presenze in Serie C, prima di iniziare una serie di prestiti – NHK Rijeka, Reggiana, Pordenone, Pro Vercelli e infine Casertatana – nel corso dei successivi anni fino all’addio che si sta consumando in questa stagione con un anno d’anticipo sulla scadenza del contratto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com Anastasio infatti ha trovato l’accordo con l’ambizioso Catania e si appresta a firmare un contratto triennale con il club etneo.