Il motivo per cui Lozano si è operato adesso

© foto di www.imagephotoagency.it

È perfettamente riuscita l'operazione alla spalla destra a cui si è sottoposto ieri Hirving Lozano in Messico. Lozano si era infortunato a febbraio in occasione della gara valida per le qualificazioni ai Mondiali, Messico-Panama, e ha aspettato la fine del campionato, saltando solo l'ultima partita che Spalletti gli ha risparmiato, per volare in patria per operarsi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la scelta di operarsi in anticipo rispetto alla fine della stagione è stata dettata dalla voglia di anticipare i tempi di recupero per poter rientrare in vista della prossima annata.