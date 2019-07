Il Napoli annuncia: "Sei giovani azzurri hanno lasciato il ritiro: il report di giornata"

Il Napoli aggiorna sul proprio sito ufficiale la doppia giornata di allenamento degli azzurri a Dimaro: "Sono giunti in ritiro, come da programma, Insigne e Manolas che hanno svolto il primo allenamento con la squadra in Trentino. Hanno lasciato il ritiro di Dimaro: Labriola, Zedadka, Sgarbi, Zanoli, Marfella e Zerbin. Inglese prosegue il suo programma di allenamento personalizzato. Seduta di scarico per Callejon e Ghoulam. Nel pomeriggio, dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto esercizi tecnici e lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partitina a campo ridotto risolta dai gol di Verdi e Younes. Palestra per Inglese e Tonelli. Ghoulam ha svolto programma personalizzato in palestra. Domani la squadra tornerà in campo per la sessione mattutina".