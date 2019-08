Il Napoli attende Icardi, ma ha il piano B: ancora contatti con Llorente, pronto un triennale

Il primo obiettivo del Napoli per l'attacco è Mauro Icardi e da Castel Volturno pare crescere l'ottimismo per un 'sì' dell'attaccante argentino. Ma ovviamente c'è anche l'ipotesi che Icardi dica di no. A quel punto, il Napoli si terrebbe Arkadiusz Milik e prenderebbe un profilo internazionale accanto a lui. Si tratta di Fernando Llorente, che continua ad essere monitorato dallo staff azzurro, che si tiene in contatto col suo entourage. Per l'ex Tottenham sarebbe pronto un triennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. A riportarlo è Tuttosport.