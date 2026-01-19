Ufficiale

Il Napoli blinda il terzo portiere: Contini firma il rinnovo, l'annuncio del club

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:55Notizie
di Pierpaolo Matrone

Terzo portiere dell'ultimo Scudetto conquistato, Nikita Contini si lega ancora più a lungo al Napoli. L'estremo difensore cresciuto nel vivaio azzurro ha firmato un rinnovo di contratto fino a giugno 2031. Ad annunciarlo è il club azzurro con il seguente comunicato ufficiale:

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel club azzurro, il 29 dicembre 2023 fa il suo esordio in prima squadra in occasione del match di campionato, al Maradona, contro il Monza. Con il Napoli ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana. Congratulazioni, Nikita!".