Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Torino
In questo venerdì 6 marzo inizia la 28esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli apre il turno di campionato ospitando il Torino alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la programmazione completa in tv.
20.00 Al Ahli-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN
20.45 Falkikr-Dundee Unitd (Coppa di Scozia) - COMO TV
21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
