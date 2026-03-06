Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: è il giorno di Napoli-Torino

di Francesco Carbone

In questo venerdì 6 marzo inizia la 28esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli apre il turno di campionato ospitando il Torino alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito la programmazione completa in tv.

20.00 Al Ahli-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW

20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN

20.45 Falkikr-Dundee Unitd (Coppa di Scozia) - COMO TV

21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN

21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN