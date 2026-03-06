La Gazzetta dello Sport: "Napoli per la Champions, Torino per la risalita"
"Napoli per la Champions, Torino per la risalita" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si parla degli azzurri in campo questa sera. Ma sono tante le notizie che troviamo in prima sul quotidiano. L'Inter si augura di ritrovare il vero Nicolò Barella al momento del bisogno e in un grande appuntamento come il Derby di Milano, dove indosserà anche la fascia da capitano vista l'assenza per infortunio di Lautaro Martinez.
"L'Inter rivuole Barellik - titola la rosea - Derby scudetto, la super sfida di centrocampo. Chivu ha bisogno del vero Nicolò. Fermare Rabiot per chiudere il campionato". Sempre a centro pagina spicca il box dedicato al Milan di Massimiliano Allegri, secondo il quotidiano vicino al rinnovo di contratto con il club rossonero: "Sempre più Allegri. Max, il progetto continua: pronti rinnovi e aumento. II Milan prepara il futuro".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
