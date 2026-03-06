Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli, Da Vincere. Col Toro per blindare terzo posto"

Corriere dello Sport: "Napoli, Da Vincere. Col Toro per blindare terzo posto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Fabio Tarantino
In primo piano come detto anche il Napoli, che questa sera aprirà la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri dalle 20.45 se la vedranno contro il Torino

"Napoli, Da Vincere. Col Toro per blindare terzo posto". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul derby di Milano in programma domenica sera a San Siro ma anche sulla gara del Maradona con la presenza di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo. Il Diavolo sogna un'altra vittoria per portarsi a -7 e riaprire qualche spiraglio in ottica Scudetto. L'Inter invece proverà l'allungo definitivo, tentando di portarsi a + 13 chiudendo così la pratica della vittoria del campionato. Allegri quindi potrebbe essere l'ultimo ostacolo per Chivu nella corsa al tricolore ma anche l'uomo che potrebbe rilanciare il Milan e frenare la corsa dell'Inter.

In primo piano come detto anche il Napoli, che questa sera aprirà la 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri infatti dalle 20.45 se la vedranno contro il Torino, con il chiaro obiettivo di conquistare la vittoria e blindare il terzo posto. Hojlund intanto va a caccia del decimo gol in Serie A, un record per il giovane danese. 