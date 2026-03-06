Prima pagina Tuttosport: "D'Aversa cerca un miracolo contro il Napoli"

Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus ma anche sul Torino che affronterà il Napoli questa sera al Maradona

"D'Aversa cerca un miracolo contro il Napoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul mercato ma anche sul Torino che affronterà il Napoli questa sera al Maradona. I bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con l'ex Empoli, che sarebbe pronto a lasciare il Tottenham. Il club londinese valuta il portiere sui 20-25 milioni di euro, una cifra che la Juve sarebbe disposta a spendere viste le necessità tra i pali. Attenzione però alla concorrenza di Inter e Roma, che seguono la situazione da vicino. In difesa, invece, i biaconeri accelerano per Senesi

In primo piano anche il Torino, che questa sera inaugurerà la ventottesima giornata di Serie A. I granata come detto dalle 20.45 saranno ospiti del Napoli, puntando a un nuovo risultato positivo. L'era D'Aversa infatti è iniziata al meglio per il Toro, che nell'ultimo turno si è imposto 2-0 sulla Lazio. Il tecnico proverà a chiudere il prima possibile il discorso salvezza contro l'amico Conte, cercando ovviamente di strappare anche una conferma come allenatore del Torino.