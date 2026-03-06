Tuttosport: "D'Aversa cerca un miracolo contro il Napoli"
"D'Aversa cerca un miracolo contro il Napoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sul mercato ma anche sul Torino che affronterà il Napoli questa sera al Maradona. I bianconeri avrebbero avviato i primi contatti con l'ex Empoli, che sarebbe pronto a lasciare il Tottenham. Il club londinese valuta il portiere sui 20-25 milioni di euro, una cifra che la Juve sarebbe disposta a spendere viste le necessità tra i pali. Attenzione però alla concorrenza di Inter e Roma, che seguono la situazione da vicino. In difesa, invece, i biaconeri accelerano per Senesi
In primo piano anche il Torino, che questa sera inaugurerà la ventottesima giornata di Serie A. I granata come detto dalle 20.45 saranno ospiti del Napoli, puntando a un nuovo risultato positivo. L'era D'Aversa infatti è iniziata al meglio per il Toro, che nell'ultimo turno si è imposto 2-0 sulla Lazio. Il tecnico proverà a chiudere il prima possibile il discorso salvezza contro l'amico Conte, cercando ovviamente di strappare anche una conferma come allenatore del Torino.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
