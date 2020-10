Il Napoli celebra Hysaj: ieri ha raggiunto un traguardo in maglia azzurra, il dato

Elseid Hysaj, autore ieri di una prestazione da sette in pagella, ha raggiunto un traguardo importante. Infatti, come ricorda la SSN Napoli sui Twitter, per il terzino albanese contro l'Atalanta è stata la gara numero 150 da titolare in Serie A con la maglia azzurra. Nel nuovo progetto tecnico di Gattuso Hysaj sta diventando fondamentale nel ruolo di terzino sinistro, è infatti l'esterno basso posizionale e tattico di cui aveva bisogno il tecnico per il suo 4-2-3-1.

✔️ | Presenza numero 1️⃣5️⃣0️⃣ da titolare in #SerieA con la maglia del Napoli per #Hysaj!



