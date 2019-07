Il Napoli di Ancelotti ha bisogno di un trequartista: quello è il ruolo di James

Indicazioni tattiche dall'amichevole contro la Feralpisalò. Nel 4-2-3-1 di Ancelotti il trequartista alle spalle della punta, in quel caso Mertens, è stato Amin Younes, ma quello non è il suo ruolo. L'esterno tedesco è abile partendo da sinistra per accentrarsi col suo destro, come alter ego di Insigne. In quella posizione serve un grande colpo. Lì potrebbe giocare anche Fabian Ruiz ma è chiaro che tutti aspettano James Rodriguez. Questo modulo sembra cucito per lui e il colombiano sarebbe perfetto per giocare nel bel mezzo della manovra tra le linee.