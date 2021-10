Il Napoli di Spalletti eguaglia quello di Sarri: 10 vittorie nelle prime 11

Decima vittoria in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. Soltanto per la seconda volta il Napoli ha vinto 10 delle prime 11 gare stagionali nella sua storia in Serie A (la prima nel 2017/18). A riportarlo è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.

