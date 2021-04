Il Napoli è on fire: 4 vittorie di fila e 2° per punti nel girone di ritorno

Il Napoli ha ottenuto quattro vittorie consecutive in Serie A, battendo in serie Bologna, Milan, Roma e Crotone. Se non fosse stato per quel rigore all'ultimo secondo col Sassuolo, sarebbero stati ben sei i successi di fila. Il filotto che serviva. Se teniamo in considerazione il solo girone di ritorno, inoltre, la formazione azzurra sarebbe addirittura seconda con sette vittorie, un pareggio e due sconfitte. Solo l'Inter ha fatto meglio.