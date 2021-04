Il Napoli è la terza squadra più in forma del campionato: il rendimento degli ultimi 10 turni

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime dieci partite di campionato disputate. L'Inter che dopo le ultime gare ha blindato la corsa per il titolo negli ultimi dieci turni ha conquistato 26 punti frutto di otto successi e degli ultimi due pareggi consecutivi. Segue l'Atalanta con 25 punti e poi il Napoli, che ieri sera ha battuto la Lazio ed è terzo. Di seguito il dato.

Inter 26 punti conquistati nelle ultime 10 gare di campionato

Atalanta 25

Napoli 23

Juventus 20

Lazio 18

Milan 17

Sassuolo 15

Torino 15

Bologna 14

Cagliari 13

Udinese 12

Sampdoria 12

Roma 12

Fiorentina 11

Spezia 9

Hellas Verona 8

Genoa 8

Parma 7

Benevento 7

Crotone 3