Il Napoli femminile retrocede in Serie B! Il Pomigliano vince il derby in rimonta

Nel derby scontro diretto per restare in serie A Femminile, succede di tutto ma alla fine il Pomigliano vince in casa del Napoli e mantiene la categorie, con le azzurre che così retrocedono insieme a Lazio e Verona. Il Napoli aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Golob, ma nella ripresa il Pomigliano si è scatenato e nel giro di 10 minuti ha ribaltato il risultato: prima il gol di Dellapuruta, poi la doppietta di Banusic.