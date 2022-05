Il Napoli femminile vince a Empoli, per salvarsi dovrà battere nel derby il Pomigliano: chi perde va in B

Il Napoli femminile vince 3-1 sul campo dell'Empoli già salvo e guadagna così la possibilità di andarsi a giocare la permanenza in A all'ultima giornata.

Il Napoli femminile vince 3-1 sul campo dell'Empoli già salvo e guadagna così la possibilità di andarsi a giocare la permanenza in A all'ultima giornata in casa in uno scontro fratricida contro il Pomigliano. L'altra squadra campana, anch'essa il lotta per non retrocedere, perde di misura sul campo Fiorentina, che conquista la matematica salvezza ad una giornata dal termine. Nel derby per salvarsi le azzurre dovranno solo vincere, al Pomigliano invece basta anche un pari.

Giornata 21

Sabato 07/05

Ore 14:30

Inter-Milan 0-3

Juventus-Sassuolo 3-1

Roma-Sampdoria 8-0

Domenica 08/05

Hellas Verona-Lazio 4-4

Empoli-Napoli 1-3

Pomigliano-Fiorentina 0-1

Classifica

Juventus 56

Roma 51

Milan 46

Sassuolo 40

Inter 38

Sampdoria 28

Empoli 23

Fiorentina 21

Pomigliano 20

Napoli 19

Lazio 13

Verona 5