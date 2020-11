Il Napoli ha 16 nazionali in giro per il mondo: mai così tanti, che crescita degli azzurri

Record assoluto per il Napoli per quanto riguarda i calciatori convocati in nazionale.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Record assoluto per il Napoli per quanto riguarda i calciatori convocati in nazionale. Nel corso di questa sosta Rino Gattuso sta lavorando senza 16 calciatori, tutti convocati dalle nazionali maggiori dei rispettivi paesi, e nel corso della storia mai così tanti azzurri tutti insieme erano stati chiamati dalle selezioni. Di seguiti i convocati. Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Milik