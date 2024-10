Il Napoli ha blindato la difesa: i numeri sono impressionanti

Il Napoli ha blindato la difesa. Gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare in Serie A (4V, 1N), con un punteggio aggregato di 10-1. In particolare, riferiscono i colleghi di Opta, da inizio settembre 2024, i partenopei hanno concesso una sola rete in Serie A (al pari della Juventus) e nei big-5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio (zero gol subiti).