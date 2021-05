Il Napoli ha bruciato più di mezzo milione al minuto contro il Verona

Uno spreco. Tecnico, economico, mentale. Un lento logorio, con l'apprensione crescente ed una paura che si è fatta insormontabile. Contro il Verona il Napoli ha rivisto in faccia tutti i vecchi fantasmi, ritrovato quelle incertezze che hanno spesso rappresentato ostacolo difficile da lasciarsi alle spalle.

Oltre al danno tecnico, con la squadra che non potrà partecipare alla massima competizione europea, la mancata qualificazione in Champions avrà chiaramente gravi effetti finanziari. Nelle casse del Napoli mancheranno 50 milioni di euro: immaginiamo che in 90 minuti la squadra ha dilapidato circa 555 mila euro al minuto non riuscendo a battere l'Hellas. Una seratina costosa, altro che Billionaire...