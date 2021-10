Il Napoli ha la miglior difesa d'Europa: solo 3 gol subiti e 8 clean sheet in stagione

Nessuno difende meglio del Napoli, numeri alla mano. E non solo in Italia, ma in tutta Europa. Con soli tre gol subiti la formazione azzurra ha la miglior difesa dei Top 5 campionati (in concomitanza con il Chelsea), ma è un altro dato a soddisfare maggiormente Luciano Spalletti: 8 clean sheet in stagione con quello di ieri contro il Bologna. La fase difensiva funziona alla perfezione.