Il Napoli ha un grande problema: ecco il dato che spaventa

Nel match dell’Olimpico contro la Roma, il Napoli ha manifestato ancora una volta grandi difficoltà. Al di là del risultato, per la quarta volta nelle ultime otto gli azzurri hanno concluso il match senza riuscire a segnare. Il possesso palla è spesso a favore, anche contro i giallorossi nonostante l’inferiorità numerica il dato era del 59%.

Tuttavia, questo non si traduce sempre in tiri o occasioni da rete. Sabato ad esempio, 1.90xG per la Roma e solo 0.70 gli xG (gol attesi) del Napoli (dati Sofascore). Su sette tiri, i partenopei hanno centrato solo due volte la porta. Non è la prima volta in stagione che gli azzurri chiudono una partita con numeri simili, sintomo che non si riesce a finalizzare e talvolta persino ad arrivare alla conclusione.

Quando Osimhen e Kvaratskhelia sono braccati, manca l’uomo che riesce a concludere, soprattutto dalla distanza mancano i tiratori. Per questo, sembra esserci l’esigenza di intervenire sul mercato, e cercare magari una mezzala da 5-10 gol a stagione. Forse si era già delineata questa problematica, e perciò ci si era avvicinati a Gabri Veiga, ma poi saltò tutto e quindi a gennaio serve una nuova operazione.