Il Napoli in mezzo al Man United: una buona notizia dal calendario del Milan

Sorteggio tostissimo per il Milan, che in Europa League ha pescato l'avversario più temibile in assoluto: il Manchester United. Un doppio confronto complicato, a cui sicuramente la formazione rossonera terrà tanto, chiaramente senza dimenticare il campionato. Tra andata e ritorno degli ottavi di finale, inoltre, non ci sarà un rivale semplice da affrontare: sarà proprio il Napoli la squadra che sfiderà Ibra e compagni tra le due sfide d'Europa League.

11 marzo MANCHESTER UNITED

14 marzo Napoli

18 marzo Manchester United