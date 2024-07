Il Napoli lancia la nuova maglia da trasferta: dalle 19:26 in vendita sul web store del club

La SSC Napoli ha lanciato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. Bianca, semplice ma molto bella, come quella Home già presentata qualche settimana fa. I tifosi sui social si sono già scatenati, con elogi nei confronti della società per un'altra divisa da gioco che sta già piacendo parecchio.

E che potrà essere acquistata già a partire da stasera alle 19:26 - un orario non casuale, ovviamente l'anno di nascita del Napoli - come ha specificato la società su X.

Anywhere. Anytime. In our new away kit.

Available from 19:26 at SSCN Official Online Store



#ProudToBeNapoli pic.twitter.com/uN1aBED9Fm