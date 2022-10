TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla ripresa, il Napoli riparte forte, fortissimo. Contro il Torino bastano poco più di 5 minuti per il vantaggio. Assist di Mario Rui, con un cross al bacio che gli vale il terzo assist stagionale, colpo di testa imperioso di Anguissa in mezzo all'area in mezzo ai centrali granata. Subito 1-0 al Maradona.