Il Napoli senza i big comincia la nuova stagione con una vittoria: 6-1 all’Anaune

Nella prima amichevole stagionale i Campioni d'Italia vincono in scioltezza contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non con il risultato di 6-1.

Comincia con una vittoria la stagione 2023/24 del Napoli. Nella prima amichevole stagionale i Campioni d'Italia vincono in scioltezza contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non con il risultato di 6-1. Rudi Garcia nel primo undici proposto in azzurro ha dovuto affidarsi alla fantasia, lanciando Folorunsho da difensore centrale insieme a Juan Jesus, non avendo a disposizione i big: tutti i nazionali, arrivati in ritardo per un supplemento di vacanze, non hanno preso parte al test e si sono allenati in disparte prima del match. In campo Mario Rui da capitano, Demme in mediana e Politano con Ambrosino e Zerbin in attacco. Nella ripresa Garcia

Dopo un avvio a ritmi blandi, il Napoli sblocca il risultato con Politano su rigore. Due minuti più tardi ci pensa Vergara a raddoppiare con un bel tiro a incrociare. La prima frazione si chiude col risultato di 2-0. Poi, all'intervallo, Garcia rivoluziona la formazione per intero, mandando in campo tantissimi giovani. C’è solo Mathias Olivera in campo tra i calciatori della prima squadra. Nei primi minuti della ripresa è Cioffi a siglare il 3-0 con un bel gol. Su calcio di rigore accorcia l'Anaune, con Biscaro, poi gli azzurri riprendono il largo con le reti di Saco e Iaccarino. Nel finale gioia personale anche per Olivera, a segno in maniera piuttosto rocambolesca. La prima uscita stagionale del Napoli di Garcia si chiude col risultato di 6-1, lunedì contro la SPAL toccherà ai big scendere in campo in un test da cui si potrà trarre qualche indicazione in più.