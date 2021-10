Il Napoli subisce, poi viene fuori alla distanza e sfiora il vantaggio: è 1-1 al 45'

Fiorentina e Napoli sono sull'1-1 all'intervallo. Al vantaggio di Martinez Quarta, su situazione di palla inattiva, ha replicato Lozano su rigore parato a Insigne, ma procurato dal solito Osimhen, da solo a mettere in ansia la linea viola. Napoli che ha sofferto la prima mezz'ora, subendo molto basso, per poi venire fuori alla distanza e sfiorando il 2-1 con Osimhen in rovesciat.