Il Napoli torna a sfidare lo Spartak Mosca: l’analisi da parte dei principali bookmakers

Il Napoli non vuole più fermarsi: dopo la sesta vittoria consecutiva in campionato, gli azzurri si trovano al momento in solitaria al primo posto in classifica. L’entusiasmo è alle stelle ed i tifosi sognano. Gli azzurri vogliono dar seguito a questa striscia positiva e, dopo il pareggio ottenuto nella prima giornata in trasferta a Leicester, sono alla ricerca della prima vittoria europea nella partita che sarà disputata giovedì 30 settembre.

Nel precedente match di Europa League, il pareggio di Leicester ha permesso agli uomini di Spalletti di ottenere un punto prezioso visto il doppio svantaggio ad opera di Perez e Barnes. Partita recuperata grazie alla doppietta dello scatenato Osimhen, uno degli attaccanti più in forma in questa prima parte di stagione. Dall’altra parte, lo Spartak Mosca ha perso per 0-1 nel primo match giocato in casa contro il Legia Varsavia grazie alla rete firmata al 91’da Kastrati. Secondo l’analisi dei vari operatori di scommesse il Napoli è super favorito per la vittoria mentre sarà quasi improbabile un successo da parte della squadra russa. Difficile anche che si assista ad un pareggio finale. I tifosi azzurri potranno puntare con fiducia sul successo della propria squadra e avranno la possibilità, soprattutto in caso di prima registrazione su una piattaforma dei vari bookmakers, di ottenere dei vantaggiosi bonus, per maggiori informazioni su come funzionano i bonus vedi qui.

L’unico precedente storico tra i due club risale all’autunno del ’90, con le due sfide nel secondo turno di Coppa dei Campioni che terminarono entrambe con due pareggi a reti bianche e con la vittoria ai rigori da parte dello Spartak Mosca nel match di ritorno. I russi in quell’edizione arrivarono fino alla semifinale, dove furono eliminati dai francesi del Marsiglia. Gli azzurri, nei loro precedenti con squadre russe, hanno vinto solamente in un’occasione su sei: vittoria ottenuta per 3-1 contro la Dinamo Mosca negli ottavi di finale di Europa League del 2015. Il bilancio dello Spartak Mosca contro club italiani è invece di due vittorie, cinque pareggi e ben otto sconfitte, con nessun successo in trasferta. Inoltre, la squadra russa guidata dal portoghese Rui Vitoria, è reduce da un pessimo inizio di campionato con 13 punti totali conquistati in nove giornate, frutto di un pareggio, quattro vittorie e altrettante sconfitte. Il distacco dallo Zenit, capolista, è già di 10 punti.

Analizzando le probabili formazioni che scenderanno in campo: Spalletti potrebbe optare per alcuni cambiamenti anche per dar fiato ad alcuni giocatori; in difesa dovrebbe partire nuovamente titolare il greco Manolas che, dopo il clamoroso errore nella sfida interna contro la Juventus, ha perso il posto a favore di Rrahmani; sempre in difesa potrebbe trovare spazio Malcuit al posto di Mario Rui e con Di Lorenzo spostato a sinistra, attenzione però al possibile impiego di Juan Jesus come terzino destro nella difesa a quattro. A centrocampo dovrebbe ancora far parte dell’undici di partenza Anguissa, vera sorpresa in questo positivo inizio di stagione, che potrà essere affiancato dal rientrante Demme o da Elmas; in quest’ultimo caso il macedone arretrerebbe il proprio raggio d’azione, lasciando spazio sulla trequarti ad Ounas. Il trio d’attacco dovrebbe esser composto dal capitano Lorenzo Insigne, da Lozano che andrebbe a prendere il posto occupato da Politano e dallo straripante Osimhen; il nigeriano dovrebbe poi lasciar spazio nella ripresa ad Andrea Petagna o al recuperato Dries Mertens che non vede l’ora di poter finalmente tornare in campo. Per quanto riguarda lo Spartak Mosca, da tenere d’occhio sarà la coppia composta da Quincy Promes ed Ezequiel Ponce rispettivamente a quota due gol su cinque partite disputate e quattro gol su sette partite per il giovane centravanti argentino. Dovrebbe far parte dell’undici di partenza anche Victor Moses ex Chelsea ed Inter.

Tornando agli azzurri, nessuno si aspettava un inizio di stagione così deciso e l’entusiasmo da parte della piazza è alle stelle. Spalletti sembra aver già dato una sua impronta tattica alla squadra, che fino ad ora presenta la miglior difesa del campionato ed il miglior secondo attacco. Il Napoli ha tutte le carte in regola per dire la sua anche in ambito Europeo: secondo le previsioni dei vari bookmakers, gli azzurri sono i favoriti a vincere il raggruppamento C. Subito dietro troviamo il Leicester di Brendan Rodgers che invece sarà impegnato nella dura trasferta di Varsavia contro il Legia; attualmente proprio la squadra di Varsavia guida il gruppo C a quota tre punti ed è data come possibile outsider del girone.