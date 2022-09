Il Napoli torna all'epoca Sarri? Da allora non vince due gare di fila in Champions

Se il Napoli pareggia o vince stasera va al primo posto e in Champions non capitava da sei anni, dal 2016, in panchina c'era Sarri

