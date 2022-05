Il Napoli vuole continuare il trend positivo in casa contro il Genoa: è imbattuto da 12 gare

Il Napoli sfiderà domenica pomeriggio alle 15 il Genoa nell’ultimo appuntamento stagionale in casa.

Il Napoli sfiderà domenica pomeriggio alle 15 il Genoa nell’ultimo appuntamento stagionale in casa. Gli azzurri sono imbattuti da 12 incontri casalinghi contro il Genoa in campionato (8V, 4N) e non hanno subito gol in quattro dei cinque più recenti.