Il nuovo calendario del Napoli: si parte il 14 giugno, brividi finali con Lazio e Barcellona. Tutte le date

Torna il calcio. Prima la Coppa Italia, poi il campionato e infine la Champions League. E' un programma ricco, fitto, quello che vedrà impegnato il Napoli a partire dal 14 giugno (data ancora da ufficializzare). Dall'Inter al Barcellona e poi chissà, magari anche oltre. Tre competizioni, tre fronti, tre speranze. Ci siamo: dopo una lunga attesa dovuta allo stop per la pandemia da Coronavirus, riparte il pallone. Questo è il calendario che attenderà il Napoli di Gennaro Gattuso. In attesa di comunicazioni ufficiali sulle date esatte delle partite e sugli orari in cui si giocheranno, questo è il nuovo calendario.

14 giugno Napoli-Inter (ritorno semifinale Coppa Italia) DA UFFICIALIZZARE

17 giugno finale Coppa Italia *

23/24 giugno Verona-Napoli

27/28 giugno Napoli-SPAL

30 giugno/1 luglio Atalanta-Napoli

4/5 luglio Napoli-Roma

7/8 luglio Genoa-Napoli

11/12 luglio Napoli-Milan

14/15 luglio Bologna-Napoli

18/19 luglio Napoli-Udinese

21/22 luglio Parma-Napoli

25/26 luglio Napoli-Sassuolo

28/29 luglio Inter-Napoli

1/2 agosto Napoli-Lazio



7/8 agosto Barcellona-Napoli (ritorno ottavi Champions League)

11/12 agosto: andata quarti di Champions League *

14/15 agosto: ritorno quarti di Champions League *

18/19 agosto: andata semifinale di Champions League *

21/22 agosto: ritorno semifinale di Champions League *

29 agosto: finale di Champions League *

* - In caso di passaggio del turno