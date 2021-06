Il paradosso di James Rodriguez dopo l'addio di Ancelotti

Jamez Rodriguez ha lasciato il Real Madrid per seguire Ancelotti all'Everton, ora è Re Carlo che torna a Madrid. Il colombiano è un pupillo del tecnico emiliano, che lo avrebbe voluto con sé anche a Napoli. Oltre al Real, lo aveva allenato anche al Bayern Monaco. E' stata tra le prime richieste fatte all'Everton. Come Allan. La società lo ha accontentato e ora, dopo un decimo posto, Ancelotti torna a Madrid. L'Everton si ritrova in casa un giocatore fortissimo, James, ma con un ingaggio molto alto. Bisognerà capire il nuovo allenatore che idea tattica avrà.