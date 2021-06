Il pentimento tardivo di Maksimovic

Il Napoli si appresta a salutare due elementi alla scadenza del 30 giugno. Se da un lato però c'è Elseid Hysaj, da tempo con la valigia pronta dopo il mancato accordo economico e con la volontà di provare una nuova avventura (probabilmente alla Lazio del suo maestro Sarri), dall'altro per Nikola Maksimovic le cose sono totalmente diverse e tornando indietro probabilmente accetterebbe la proposta ricevuta dal club partenopeo nei mesi scorsi.

Il difensore serbo, chiuso da Manolas e Koulibaly e poi sorpassato a stagione in corso da Amir Rrrahmani, tra le note positive del finale di stagione partenopea, anche per questo ha respinto diversi tentativi di rinnovo di contratto, alzando la posta con la convinzione di andare via. Col passare del tempo, però, e probabilmente considerando anche le proposte non proprio convincenti arrivate finora, è arrivato il ripensamento che però difficilmente dovrebbe cambiare le carte in tavola e stravolgere i piani del Napoli che proverà ad intervenire per un difensore alternativo per abbassare l'età media e il monte stipendi.