Il Portogallo di Cr7 crolla in Ucraina, Mario Rui resta in panchina tutta la partita

Capitombolo per il Portogallo di Cristiano Ronaldo in Ucraina, con la squadra del ct Fernando Santos superata per 2-1 dalla compagine ucraiana: i gol di Yaremchuk e Yarmolenko hanno portato la nazionale di Shavchenko avanti nella prima mezzora di gioco, con Cristiano Ronaldo che ha accorciato le distanze nel finale. L'azzurro Mario Rui è rimasto in panchina per tutta la partita.