Il primo test con i giovani e senza ADL: continuano gli incontri per Osimhen

Le trattative entrano nel vivo parallelamente al ritiro di Dimaro. Ieri la prima uscita del Napoli di Rudi Garcia, privo di tutti i nazionali arrivati martedì, vittorioso per 6-1 nel classico test d'apertura con l'Anaune nonostante tanti giovanissimi e pochi elementi di prima squadra. Il tecnico del Napoli non s'è preso rischi su Osimhen e compagni: doppia seduta d'allenamento anche ieri per i big dell'organico in modo da portarli subito in buone condizioni ed averli presto - forse già oggi - in gruppo. L'obiettivo è avere tutti a disposizione lunedì nel test contro la Spal. Al campo non s'è visto a sorpresa Aurelio De Laurentiis mentre solo per la parte finale è spuntato Roberto Calenda, rappresentante di Victor Osimhen.

Altro incontro

L'agente di Osimhen è al terzo giorno a Dimaro, segno di una trattativa serratissima e che prosegue senza sosta. Almeno due i lunghi summit con la proprietà per finalizzare un rinnovo che vogliono tutte le parti, ma col Napoli che non va oltre 7-8mln di euro d'ingaggio - una deroga già importantissima alla filosofia del club - ed una clausola che dunque non può essere molto al di sopra dei 100mln di euro come vorrebbe De Laurentiis. C'è ancora una certa distanza da limare. E non è escluso che ci sia un altro incontro anche oggi.

Non solo Osimhen

La priorità è chiudere il tormentone legato al capocannoniere del campionato, ma a Dimaro per De Laurentiis c'è anche Giuffredi, agente di Politano, capitan Di Lorenzo che rinnoverà fino al 2028 e Faraoni che può arrivare a Napoli dopo una partenza di Zanoli in prestito. Il presidente del Napoli vuole risolvere a breve anche la situazione degli azzurri in scadenza 2024, Zielinski e Lozano, che senza un rinnovo a cifre inferiori degli attuali 4,5mln o una cessione rischiano di finire ai margini