Il primo vero dentro o fuori: Spalletti in emergenza e ha un solo risultato

Arriva il primo vero dentro o fuori della stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti nel suo momento più difficile riceve il Leicester ed ha un solo risultato a disposizione per poter passare il girone almeno da seconda (per il primo posto, che porta direttamente agli ottavi, contestualmente lo Spartak non dovrebbe vincere a Varsavia col Legia): una situazione non semplice, derivata da diverse gare non all'altezza, con diverse sbavature decisive dei singoli, pensando probabilmente più a risparmiare alcuni elementi in vista del campionato che a mettere realmente al sicuro la qualificazione.

Nessun recupero e Spalletti ha solo 14 giocatori

Non recuperano Fabian ed Insigne (in dubbio anche per domenica) e Luciano Spalletti - privo anche di Anguissa, Koulibaly, Lobotka e Osimhen - ha sottolineato di avere solo 14 elementi a disposizione (più Manolas, in panchina ma non al meglio). La squadra è ridotta ai minimi termini, praticamente obbligata in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui davanti a Meret ed a centrocampo con Demme e Zielinski mentre in attacco c'è qualche dubbio. E' probabile il ritorno di Politano a destra con Elmas e Lozano (riservandosi Malcuit e Ounas come cambi offensivi) alle spalle della punta Petagna che insidia Mertens che questa volta potrebbe essere il terzo cambio. Con un solo risultato a disposizione, il belga potrebbe entrare per l'eventuale tutto per tutto dell'ultima mezz'ora.

Leicester in difficoltà. E spunta un focolaio Covid

Cammino più o meno deludente nel girone anche per gli inglesi (in difficoltà però pure in Premier) che avranno a disposizione due risultati su tre al Maradona, ma devono fronteggiare anche il problema Covid. Il Leicester non ha annunciato le positività (out 3 membri dello staff e 7 giocatori tra Covid e infortuni), ma Rodgers s'è presentato alla rifinitura senza Iheanacho, Perez, Lookman, Vestergaard, Amartey, Benkovic e Daley-Campbell, ma solo i primi 3 erano indiziati per giocare dall'inizio. Rodgers comunque avrà poche scelte in panchina, anche se recupera giusto in tempo Tielemans per proporlo in mediana con Ndidi e Soumaré. In attacco Barnes e Maddison in supporto a Vardy, preservato proprio per l'Europa League come mai accaduto finora nel girone.