Il programma del ritiro è (quasi) definito: Spalletti ha una convinzione sulla sosta

Detto della ripresa, probabilmente mercoledì, sarà più che altro un appuntamento per ritrovarsi e gradualmente far partire la riattivazione atletica

Fonte: di Antonio Gaito

La sosta Mondiale non preoccupa Luciano Spalletti . Anzi, a pochi giorni dalla riapertura delle porte del centro di Castel Volturno (mercoledì dovrebbe essere il giorno giusto per riprendere gradualmente il lavoro), il tecnico del Napoli è tornato a parlarne ritenendola positiva per la sua squadra: "Sono convinto che verrà usata bene perché si lavorerà in profondità, come in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato - le parole a margine della serata a Rtv 38 - Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me viene a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo fino all'infinito era impossibile. E' possibile fare un bel periodo, staccare e fare un altro buon periodo", la convinzione di Spalletti che sta definendo gli ultimi dettagli organizzativi con la società.

Il programma verso l'Inter

Detto della ripresa, probabilmente mercoledì, sarà più che altro un appuntamento per ritrovarsi e gradualmente far partire la riattivazione atletica controllando la situazione singola di ogni azzurro. Poi si partirà per la Turchia (ancora da ufficializzare, ma si farà) ad inizio dicembre, per la precisione ad Antalya, dove Spalletti ed il suo staff calibreranno la preparazione verso l'Inter in attesa di riabbracciare anche i primi eliminati dei 5 azzurri al mondiale. In Turchia saranno previste due amichevoli, un'altra contro il Villarreal al ritorno a Napoli (e forse una quarta, in trasferta, da definire).

Gli azzurri si fanno fuori a vicenda

Spalletti avrà sempre un occhio in Qatar. La vittoria della Polonia avvicina Zielinski al traguardo degli ottavi che però così si allontana da Lozano: il ko del Messico risolleva l'Argentina dopo il primo sorprendente ko e va a delineare le possibili sorti del raggruppamento. Domani dovrebbe essere più chiaro anche il destino di Anguissa visto che il Camerun, in enorme difficoltà nella sconfitta con la Svizzera, affronta da super-sfavorita la Serbia e poi nel pomeriggio la Corea di Kim dovrà cercare i tre punti col Ghana per proseguire la sua avventura in Qatar.