Il PSG vince la Coppa Intercontinentale: Kvara e Fabian battono Jorginho ai rigori

Il PSG vince la Coppa Intercontinentale: Kvara e Fabian battono Jorginho ai rigoriTuttoNapoli.net
Oggi alle 23:20Notizie
di Davide Baratto

Il Paris Saint-Germain chiude in bellezza l'anno solare 2025 aggiungendo l'ennesimo trofeo alla sua bacheca: la Coppa Intercontinentale. Protagonisti due ex calciatori del Napoli: nei tempi regolamentari, Khvicha Kvaratskhelia sblocca la partita al minuto 38, poi per il Flamengo ristabilisce gli equilibri Jorginho al 63esimo dal dischetto. Le due squadre vanno quindi alla lotteria dei calci di rigore, dove sale in cattedra il portiere dei parigini Safonov che riesce a respingere ben quattro dei cinque rigori dei brasiliani, regalando la vittoria alla squadra di Kvara e Fabian Ruiz.