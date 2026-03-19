Il punto sul Cagliari in vista del Napoli: 5 assenti e un possibile adattato a sinistra

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(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - "Sono stati i giocatori a chiedere il ritiro con un giorno di anticipo: hanno capito che solo stando insieme possono fare meglio e non vedono l'ora di riscattare la brutta partita di Pisa". Coach Pisacane avverte la squadra della sua città natale, Napoli, avversaria del suo Cagliari nello scontro di domani alle 18.30 alla Domus. "Non sarà una partita come le altre - ha detto il mister nella conferenza stampa della vigilia - i ragazzi hanno capito il momento delicato: vogliono mettere in campo gioia e rabbia. Contro il Pisa ci siamo resi subito conto di non aver fornito una prestazione all'altezza della situazione. Sentiamo la fiducia di tutte le componenti intorno a noi, in particolar modo dei nostri tifosi".

Sul fronte infortuni ci sono da valutare solo le condizioni di Liteta. Restano fuori i soliti Borrelli (il più vicino al recupero), Belotti, Felici e Idrissi. Pisacane dovrà fare a meno dello squalificato Obert e sulla fascia sinistra potrebbe dirottare Zappa, Palestra o persino Rodriguez. In attacco ritorna Esposito. E a questo punto il tecnico dovrà stabilire chi lo dovrà affiancare: Kilicsoy (oggi ultimo giorno di Ramadan) o ancora Folorunsho in versione attaccante. Senza dimenticare però anche Pavoletti, fresco di primo gol in campionato. Qualche dubbio nella fascia mediana. Con la tentazione Deiola: "Un dubbio che mi porterò dietro sino all'ultimo - ha confessato l'allenatore - E' fuori da tre mesi, ma sta recuperando bene". Di fronte un Napoli con molta voglia di Champions. E magari anche di qualcosa di più: "Una squadra forte - ha ammesso Pisacane - che lotta per i primi posti e che è riuscita a fare bene anche quando le è mancato qualche giocatore. E' un avversario da affrontare con l'atteggiamento giusto. All'andata a Napoli abbiamo perso a una manciata di secondi dalla fine. E in Coppa Italia siamo usciti a testa alta". (ANSA).