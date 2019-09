Il racconto: "Mio nipote Daniele al San Paolo per vedere il Napoli grazie a Ghoulam"

Daniele è un ragazzo di 21 anni tifosissimo del Napoli colpito da leucodistrofia, malattia dello stesso ceppo della SLA. La zia del ragazzo, Monica Grieco, ha raccontato ai microfoni di Radio Punto Zero, del bel gesto social di Faouzi Ghoulam: “Daniele ha sempre avuto il desiderio di assistere ad una partita e di conoscere i calciatori del Napoli. Devo dire che nonostante qualche tentativo, non siamo riusciti mai ad avere l’opportunità di poterlo accontentare. All’indomani della sconfitta con la Juventus del 25 agosto scorso - ha affermato Monica -, eravamo tutti delusi e soprattutto Daniele era davvero giù di morale, in quel momento ho deciso di esaudire il suo desiderio e ho promesso sia a lui che a me stesso che avrei fatto di tutto pur di dargli questa opportunità. Ho pensato che un modo molto efficace potesse essere l’utilizzo dei social e ho fatto questo appello su Twitter per quindici giorni consecutivi e al sedicesimo giorno mi ha risposto Ghoulam. In un primo momento stentavo a crederci, poi stavo svenendo dall’emozione nel momento in cui ho verificato che tutto era vero. Era proprio lui, mi ha risposto chiedendomi il contatto telefonico e promettendomi che avrebbe realizzato il sogno di Daniele. Non sono passati nemmeno 5 minuti che ho ricevuto una telefonata da parte di una persona incaricata dal giocatore del Napoli che con estrema gentilezza e disponibilità mi ha detto che si sarebbe preso cura di Daniele, del suo trasferimento a Napoli, finanche dell’albergo per l’alloggio qualora ce ne fosse bisogno. Per Daniele è stato un bellissimo regalo di compleanno, mi vengono ancora i brividi nel ricordare la sua emozione e la sua felicità quando glielo abbiamo detto - ha rivelato Monica, con la voce rotta dall’emozione -. Voleva vedere il Napoli e finalmente siamo riusciti ad accontentarlo. Quando saremo al San Paolo? Abbiamo incontrato qualche difficoltà per organizzare subito il viaggio ma fortunatamente, anche grazie all’impegno paziente del collaboratore di Ghoulam, Daniele dovrebbe realizzare il suo sogno il 30 ottobre prossimo, in occasione di Napoli-Atalanta, che tra l’altro, è anche una partita molto importante, considerata la forza degli avversari degli azzurri. Ora - ha concluso Monica - incrociamo le dita e aspettiamo la conferma ufficiale, non vediamo l’ora, anche per poter ringraziare personalmente Ghoulam per questo gesto che per Daniele, ma anche per la sua famiglia, vuol dire davvero tanto. Faouzi è davvero un Campione, non solo in campo. E forza Napoli sempre”.